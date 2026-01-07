Lotta all’evasione, buco da un milione 

Quasi un milione di euro di tributi non versati tra Imu e Tari, riferiti alle annualità dal 2019 al 2023. È questo l’esito dell’attività di accertamento svolta da due società incaricate dal Comune nell’ambito della lotta dell’amministrazione all’evasione fiscale. La cifra risultante dalle verifiche effettuate è pari a 930 mila euro – si tratta di atti contabili, non di cifre già incassate – che diventano ora crediti iscritti nel bilancio di competenza.

Raffica di avvisi

La parte più consistente riguarda l’Imu relativa al 2020: sono 427 gli avvisi di accertamento emessi, per un totale di circa 620 mila euro, di cui oltre 424 mila euro riferiti all’imposta non pagata, mentre la parte restante comprende sanzioni, interessi e spese di notifica. Sul fronte Tari, le contestazioni interessano le annualità dal 2019 al 2023 e ammontano complessivamente a 310 mila euro, a seguito dell’emissione di 292 avvisi di accertamento, spesso legati a utenze domestiche mai dichiarate.

L’assessore

«Se riuscissimo a far pagare tutti quanti la rata di ciascuno diminuirebbe. Non facciamo una caccia alle streghe, cerchiamo solo di recuperare il più possibile in modo tale che ci sia una divisione equa della tassa e che tutti possano pagare meno», il commento dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. «Questo è l’obiettivo che ci stiamo ponendo, senza colpevolizzare nessuno ma per far sì che prevalga la meritocrazia: non è giusto che chi è onesto debba sobbarcarsi i pagamenti di chi non lo è». Crediti di questo tipo non sono semplici da riscuotere, ma il giro di vite contro l’evasione andrà avanti. «Abbiamo già pubblicato un nuovo bando per effettuare una ricerca a livello catastale e individuare coloro che non hanno mai dichiarato di avere delle abitazioni a Selargius e che quindi non pagavano le imposte», conclude Porqueddu. Le determine di accertamento dell’evasione sono state rese pubbliche ieri, ma risalgono allo scorso 30 dicembre, data che finisce nel mirino delle osservazioni dell’opposizione.

La minoranza

«Il recupero dell’evasione Tari e Imu è doveroso, ma non può ridursi a un’operazione tardiva e meramente contabile per chiudere i bilanci», sostiene il consigliere Franco Camba, capogruppo di “Selargius merita di più”. «Colpisce che si intervenga a fine 2025 su annualità lontane nel tempo, con un peso rilevante di sanzioni e interessi che rischiano di colpire soprattutto le famiglie in difficoltà. Serve una politica fiscale equa, preventiva e trasparente, non interventi di emergenza a fine corsa».

