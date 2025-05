Lotta all’erosione tra Nora e Calaverde 

Quasi otto milioni di euro di finanziamenti arrivati dalla Regione e dagli altri enti, una serie di lavori destinati a mettere in sicurezza il territorio: con la variazione di bilancio approvata durante l’ultimo Consiglio comunale, l’amministrazione guidata dal sindaco Walter Cabasino realizzerà nei prossimi tre anni diversi interventi senza attingere dalle casse del Comune.

Il piano

Per il ripristino dei siti naturali di Pula verrà speso 1 milione e 720mila euro, mentre per la progettazione delle opere che andranno a proteggere la zona archeologica di Nora sarà messo a bilancio 1 milione e 300mila euro. Per la sistemazione degli edifici che rivestono una importanza storica e culturale il Comune potrà spendere 300mila euro; 200mila, invece, serviranno per la valorizzazione dei cammini religiosi, un filone turistico che permetterà di portare in paese i visitatori non solo d’estate.

La costa

Ma i contributi più cospicui verranno utilizzati per proteggere il litorale di Calaverde dall’erosione costiera: con 3 milioni verrà portato avanti un progetto ideato per salvare una delle zone a vocazione turistica più importanti della costa. Per la messa in sicurezza e la sistemazione del rio Palaceris, infine, il Comune potrà spendere 300mila euro.

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come – attraverso questa variazione di bilancio – il Comune potrà finanziare opere pubbliche di grande importanza: «Nel triennio 2025-2027, daremo il via a una serie di lavori che interesseranno varie zone del territorio. Grazie al lavoro di ricerca di finanziamenti da parte della nostra amministrazione, e alle costanti interlocuzioni con la Regione e gli altri enti, il Comune ha ottenuto contributi per gli investimenti per un totale che sfiora gli 8 milioni di euro, che saranno destinati a finanziare interventi strategici per la comunità».

Le reazioni

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, sottolinea il grande lavoro degli uffici: «Negli ultimi anni la pianta organica, al nostro arrivo sottodimensionata, è stata potenziata, così è stato possibile individuare delle figure cui affidare l’importante compito di trovare i bandi giusti per finanziare i nostri progetti. Questi fondi copriranno opere fondamentali per la tutela, la messa in sicurezza e la promozione del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio».

Soddisfatto anche Giuseppe Monni, assessore al Bilancio: «Questa variazione di bilancio è stata fatta con la tempestività proprio per avviare al più presto i progetti, e rappresenta un momento fondamentale per Pula, visti gli importi considerevoli che saranno investiti sul territorio».

