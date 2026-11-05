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Buggerru.
06 novembre 2026 alle 00:23

Lotta all’erosione costiera, il Comune stanzia 69mila euro 

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Spiagge più tutelate grazie a nuove risorse. Un finanziamento di 69mila euro, consentirà infatti al Comune di Buggerru di predisporre gli atti progettuali degli interventi di mitigazione dell’erosione costiera nel tratto del litorale compreso tra il villaggio di San Nicolò e quello di Portixeddu.

Lo stanziamento, avvenuto in seguito alla partecipazione dell’amministrazione a un apposito bando, è stata appresa nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale del centro costiero, che subito si è attivata per dare inizio ai relativi adempimenti procedurali.

«L’ottenimento di questo finanziamento – spiega la sindaca Laura Cappelli - rappresenta un risultato importante per tutto il territorio. Affronteremo, infatti, un problema che si trascina da anni e che ha richiesto ripetuti interventi tampone, soprattutto per garantire la regolare viabilità lungo la Strada provinciale 83».

Sul tavolo degli accusati c’è l’annoso problema dell’erosione costiera, con i continui cumuli di sabbia, che spinta dall’arenile attraverso il forte vento di maestrale invade la Strada provinciale 83, crea periodicamente numerose situazioni di pericolo, per chi percorre quel tratto di strada.

«Con queste risorse potremo finalmente avviare la progettazione di interventi mirati – conclude la prima cittadina - con l’obiettivo di affrontare la problematica ambientale in maniera organica e strutturale, verso la sua risoluzione definitiva».

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