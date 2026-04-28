Lotta alle zanzare, altri due milioni per gli interventi 

La Provincia chiama, la Regione risponde. L’appello lanciato dal presidente Paolo Pireddu, che nei giorni scorsi aveva ribadito con forza la necessità di risorse straordinarie per attivare misure innovative ed efficaci contro gli insetti nocivi, ha trovato ascolto: la Giunta regionale ha deliberato un finanziamento di un milione e 800mila euro destinato proprio al potenziamento delle lotta alle zanzare.

«Somme che saranno impiegate per sistemi di erogazione automatica di prodotti antilarvali, dispositivi contro gli insetti alati, sperimentazione della tecnica del maschio sterile, campagne di comunicazione e sensibilizzazione», evidenzia Pireddu. Interventi che il presidente definisce «urgenti ed emergenziali, impossibili da sostenere con le sole risorse ordinarie dell’Ente, ma fondamentali per tutelare la salute pubblica». Un sostegno atteso e accolto con favore anche dal consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Andrea Grussu, che sottolinea come la Provincia sia impegnata quotidianamente nel contrasto alla Febbre del Nilo. «Accogliamo con soddisfazione questo finanziamento. La nostra attenzione è massima: abbiamo già messo in atto una serie di interventi, a partire dalla prevenzione, perché il contributo di ogni persona è fondamentale. Anche le piccole azioni nelle proprie abitazioni possono fare la differenza nella lotta alla zanzara vettore del virus». Grussu ricorda inoltre che l’Ente sta già operando con interventi mirati in tutti i comuni, affiancati da azioni sperimentali che stanno dando risultati incoraggianti. «Questi fondi regionali ci permetteranno di rafforzare le attività», conclude Grussu. ( s. c. )

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