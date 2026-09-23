Lotta alle discariche, raffica di sanzioni 

Sono oltre 30 le aree di Sestu in cui quest’anno la Polizia locale è intervenuta per contrastare l’abbandono dei rifiuti. A darne notizia è il primo cittadino Michele Cossa, che annuncia un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio e l’introduzione di nuovi strumenti per individuare i responsabili. «Chi abbandona rifiuti danneggia tutta la comunità, deturpa il territorio e costringe i cittadini a sostenere costi maggiori per rimediare all’inciviltà di pochi» dichiara il sindaco.

Giro di vite

Sono 11 i verbali amministrativi finora emessi dalla Polizia Locale: nove per errato conferimento e due per deposito di rifiuti, con sanzioni di mille euro ciascuno. A questi si aggiungono due comunicazioni di reato per importi rispettivamente di 4 mila e 500 euro la prima e poco meno di 7 mila euro la seconda. Altri accertamenti sono ancora in corso. Gli interventi di ripristino hanno interessato diverse zone del territorio comunale, dal centro abitato fino ai quartieri periferici come Cortexandra, Is Coras, San Gemiliano, Su Moriscau e Magangiosa. «Il miglioramento più significativo nella riduzione degli abbandoni si registra a Is Coras, dove la maggiore presenza della Polizia locale e i numerosi interventi effettuati hanno prodotto risultati concreti. A Su Moriscau, invece, dopo la bonifica del 2023 non si sono verificati nuovi fenomeni rilevanti, anche se resta una criticità nelle vicinanze della Corte del Sole» spiega Cossa. Oltre alle sanzioni e segnalazioni all’Autorità giudiziaria, nelle zone sottoposte a controlli più frequenti gli episodi di abbandono sarebbero di meno.

Più telecamere

L’Amministrazione punta ora a rafforzare la vigilanza con nuove telecamere nei punti ritenuti più sensibili. «Il dato più importante è che quando il territorio viene presidiato con continuità, gli abbandoni tendono a diminuire. Per questo vogliamo rafforzare l’attività della Polizia Locale, che ringrazio per il grande impegno su questo fronte, attraverso strumenti tecnologici più efficaci» prosegue il primo cittadino. Il contrasto all’abbandono si inserisce in una strategia ambientale più ampia che comprende anche prevenzione, educazione ambientale, miglioramento della raccolta differenziata, economia circolare, Centro del Riuso, efficienza energetica degli edifici comunali e Comunità energetica rinnovabile. «La nostra ambizione è di avere una Sestu più pulita, più verde e più rispettosa del proprio territorio» chiude Cossa, certo che questo «non è un obiettivo impossibile da raggiungere. Il Comune farà fino in fondo la propria parte, ma sarà inutile senza l’impegno di tutti: l’ambiente è un bene comune e rispettarlo non è facoltativo».

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