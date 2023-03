Lotta alle discariche, il Comune arruola gli ispettori ambientali 

Non solo telecamere e sanzioni, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sono in arrivo anche gli ispettori ambientali: volontari che, in stretta collaborazione con la Polizia locale, vigileranno sul corretto conferimento dei rifiuti, per garantire decoro urbano e rispetto per l’ambiente.

Ieri il Comune - dopo il via libera al regolamento lo scorso anno - ha pubblicato l’avviso per presentare le manifestazioni d’interesse. Un servizio volontario, senza retribuzione quindi, con l’obiettivo «di garantire un’efficace opera di prevenzione, vigilanza e controllo circa il corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, comprese le deiezioni animali, a salvaguardia della difesa del suolo, del paesaggio e dell’ambiente nel territorio comunale», si legge nell’avviso firmato dal dirigente del settore Ambiente. Gli ispettori ambientali non potranno sanzionare, ma dovranno segnalare eventuali comportamenti scorretti ai vigili urbani. Fra i requisiti richiesti - oltre alla maggiore età, al titolo di studio di scuola secondaria di primo grado - c’è quello di non aver subito condanne penali, e di non avere rapporti lavorativi con l’azienda di igiene urbana che opera in città. Viene inoltre ribadita l’incompatibilità con altre attività di vigilanza volontaria. L’attività principale sarà quella «di sensibilizzazione e informazione a favore dei cittadini, sulle corrette pratiche da seguire nella gestione dei rifiuti e sulla loro corretta differenziazione».

