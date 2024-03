Lotta alle discariche abusive nelle campagne dell’isola  

Sacchi di immondezza abbandonati nelle campagne dell’isola di San Pietro, tra Pescetti e Punta Nera. Un pugno nell’occhio nella vegetazione incontaminata, così come succede spesso, non solo a Carloforte. Ma questa volta lo scaricatore abusivo non è rimasto anonimo: gli agenti della Polizia locale sono riusciti a dare un nome al responsabile che riceverà una multa per abbandono di rifiuti.

«L’area Vigilanza è impegnata nel controllo del territorio per individuare queste situazioni - dice Gianni Vrederosa, assessore all’Ambiente e ai Servizi Tecnologici - è un fenomeno grave innanzitutto per il danno che si crea all’ambiente, abbandonando in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto. Inoltre c’è anche una questione di decoro: ci sono diverse azioni in corso e altre programmate per rendere Carloforte sempre più pulita e attrattiva, non possiamo tollerare questi scempi. I controlli saranno sempre più serrati e abbiamo in programma anche di piazzare fototrappole».

A Carloforte i livelli di differenziata sono da record, intorno al 90 per cento, e l’ecocentro funziona regolarmente eppure c’è qualcuno che preferisce abbandonare i rifiuti nelle campagne. «In questi casi parte la multa, 400 euro - dice l’ assessore - e la verifica del ruolo Tari del responsabile. La lotta all’abbandono dei rifiuti sarà sempre più serrata».

