Lotta alle discariche: 200 multe 

Il giro di vite sta dando i suoi frutti. Quasi 200 sanzionati dall’inizio dell’anno, il 30 per cento in più rispetto al 2024.

Furbetti del sacchetto selvaggio - ma c’è anche chi inquina abbandonando rifiuti pericolosi ai bordi della città - incastrati dalle telecamere e dagli agenti del nucleo di vigilanza ambientale impegnati nell’attività di monitoraggio del territorio. L’ultimo blitz pochi giorni fa: un uomo che doveva trasferirsi ha pensato bene di liberarsi dei vecchi arredi buttandoli a Pitz’e Serra. È stato multato e costretto a bonificare.

Costi enormi

«Nonostante mille difficoltà stiamo ottenendo buoni risultati», commenta il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna riferendosi alle multe della Polizia locale diventate ormai quasi quotidiane. Un fenomeno, quello delle discariche, che per il Comune si traduce in una spesa di oltre 300mila euro ogni anno. E tra i multati l’80 per cento circa sono quartesi.

La mappa delle zone extraurbane dove si concentrano le discariche è la stessa da anni: la località Marcolino, Is Ammostus, il lungolago Simbirizzi, S’ecca S’arrideli e la frazione di Flumini. Ma anche in via Puxeddu - in un terreno comunale - e nella strada comunale Cani Nieddu, dove pochi giorni fa tre persone sono state identificate - mutate e denunciate - dopo aver abbandonato poltrona, televisore e altri rifiuti nella zona. Stessa sorte per altri “furbetti” beccati nelle località costiere di Foxi e Capitana, e a Pitz'e Serra. Angoli del territorio che puntualmente vengono ripuliti più volte all’anno, con non poche risorse spese dal Comune: nel 2024 l’attività di rimozione è costata quasi 300mila euro in totale, spesa extra rispetto all’appalto di igiene urbana, di cui 200mila per rifiuti speciali.

Raffica di multe

Le sanzioni, e le rimozioni dei rifiuti abbandonati, sono quasi all’ordine del giorno. Sino alla scorsa settimana erano 180 le multe, nel frattempo sono lievitate a quasi 200. «Nonostante la carenza di personale, il nucleo di vigilanza ambientale sta riuscendo a dare continuità alle attività di controllo sul territorio», sottolinea il vicesindaco. Multe sino a 500 euro, e nei casi più gravi - a seconda del tipo e della quantità di rifiuti abbandonati - scatta la denuncia penale, che a Quartu corrisponde al 10 per cento dei sanzionati. Nei giorni scorsi c’è stato anche il sequestro di alcuni furgoni utilizzati per il trasporto di rifiuti.

Controlli continui

Attività investigativa dei vigili urbani - che grazie a indizi lasciati fra i rifiuti riescono a identificare i trasgressori - ma non solo. «Per contrastare il fenomeno, che - sia chiaro - non riguarda solo Quartu ma l’intera Isola», precisa Sanna, «stiamo utilizzando anche la tecnologia più avanzata», dice riferendosi alle fotocamere posizionate a turno nei punti più sensibili del territorio. Infine l’appello alla Regione: «Noi stiamo facendo la nostra parte», conclude Sanna, «ma credo serva fare soprattutto una riflessione su eventuali modifiche normative e del piano regionale sui rifiuti, come evidenziato più volte dal sindaco».

