Lotta alle dipendenze, “Mondo X” in vetrina 

«Purtroppo non tutti ce la fanno. C’è chi va via subito, chi magari dopo un anno senza il nostro consenso». Ma poi ci sono quelli che «arrivano fino alla fine del percorso ed escono più forti e più sicuri, liberi dalle dipendenze». Da 50 anni l’associazione Mondo X di padre Salvatore Morittu, si batte per strappare giovani e meno giovani dalle dipendenze. Nella Comunità S’Aspru di Siligo e nella Casa Famiglia di Cagliari, dove si ha la prima accoglienza, si lavora, si studia, si legge, senza telefoni, senza tv, ma concentrati per ritornare alla vita.

Il lavoro è la parte fondamentale e i manufatti artigianali e i prodotti alimentari realizzati dai ragazzi sono da ieri e ancora oggi, dalle 7,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 20, esposti e in vendita nella sacrestia della parrocchia di Sant’Antonio per raccogliere fondi per la Comunità.

Ci sono oggetti vari, dalle borse alle maschere sarde interamente realizzate in legno dalla falegnameria della Comunità di S’Aspru. E poi marmellate, formaggi, salsicce e tanti altri prodotti della terra e del caseificio.

«Nel percorso comunitario quando i ragazzi vengono a condividere la vita con noi» spiega padre Morittu, «operiamo su tre aspetti». Il primo è «la formazione dell’io con colloqui con gli psicologi che è l’aspetto più importante. Poi c’è il lavoro che serve per creare la mentalità al lavoro e per tenersi impegnati e come terzo aspetto la cultura: conoscere, conoscere, conoscere, tramite la lettura». Il più giovane ospite della comunità ha 22 anni, il più “anziano”, 58. L’iniziativa a Sant’Antonio rientra nelle Giornate della solidarietà organizzate dai Frati Minori di Umbria e Sardegna e dall’associazione Mondo X Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA