«Lotta alle cavallette, troppi ritardi» 

Troppi ritardi nel piano di contrasto e di contenimento delle cavallette. Il sindaco Salvatore Pes li ha fatti rilevare in una lettera al commissario dell’agenzia Laore Gerolamo Solina, all’assessore all’Agricoltura Valeria Satta e alla prefettura di Oristano. In particolare, Pes è preoccupato per il verificarsi di gran parte delle criticità preannunciate durante i vari incontri.

L’allarme

«A oggi – evidenzia Pes - non appare ancora chiaro quante persone saranno impiegate nel monitoraggio, chi dovrà adottare gli atti necessari per consentire gli ingressi nei terreni privati agli addetti per la disinfestazione, tempi e quali disposizioni dovranno essere applicate nei confronti di allevatori e apicoltori i cui fondi saranno oggetto di trattamento chimico». Il primo cittadino sottolinea anche problemi organizzativi e di rimborsi. «Occorre sapere se e quando gli allevatori costretti a rinchiudere il bestiame allevato in aree confinate per i trattamenti avranno qualche forma di ristoro, mangimi e foraggi. Restano incomprensibili, nonostante i buoni presupposti dell’incontro del 21 febbraio in assessorato all’Agricoltura, i motivi di esclusione dall’attività di monitoraggio della Protezione civile regionale, nel cui organico vanta personale altamente qualificato, dell’Esercito e l’utilizzo a ranghi ridotti degli operatori di Forestas».

Gli intoppi

In quella riunione, ricorda Pes, si stabilì come data utile per l’avvio del monitoraggio il 15 marzo, in ritardo dalla data prestabilita e ben lontani dalle 185 unità operative garantite durante l’incontro. «La situazione oltre ad creare danni alle coltivazioni - conclude Pes – arrecano disagi anche di natura sociale con le nostre comunità stanche di subire».