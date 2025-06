Lotta alle blatte, via agli interventi 

Le segnalazioni erano tantissime, così il Comune di Sestu fa partire le disinfestazioni. Domani, lunedì e martedì sarà guerra alle blatte: prima in via Monserrato, poi in via Vittorio Veneto, e infine in via Giotto, via San Rocco, via Marconi, vico I Roma, via Parigi, via Atene, via Roma, via Toscana. Martedì ci sarà anche un trattamento contro i ratti, in vico I Roma. «Noi riceviamo le segnalazioni dei cittadini e le giriamo alla Asl. La disinfestazione si può prenotare su un modulo nel sito del Comune dove si possono vedere anche gli interventi in calendario», spiegano la sindaca Paola Secci e l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Si raccomanda di tenere chiuse le finestre, non stendere biancheria o avvicinare animali o bambini durante la disinfestazione o alle esche.

