Lotta alle barriere architettoniche «Via i sampietrini dalle strade» 

Non solo il Piano particolareggiato del centro matrice (Ppcm): praticamente agli sgoccioli c’è anche il Peba (piano di eliminazione delle barriere architettoniche), strumento urbanistico strettamente collegato al Ppcm che rileva tutte le opportune modiche da apportare per garantire a qualunque cittadino pari accesso ai luoghi pubblici ed a quelli privati di uso pubblico.

«I progettisti - spiega l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Saba - dovrebbero consegnarlo entro fine mese e sarà poi subito portato in Consiglio Comunale per l’approvazione». Costato appena 10 mila euro (derivanti da un finanziamento regionale) il Peba è uno strumento importante di cui pochi Comuni dispongono. «Oltre a rilevare gli ostacoli da eliminare ed il modo in cui farlo, avere il Peba permette di partecipare con un punteggio molto alto ai bandi per reperire risorse legate all’abbattimento delle barriere», dice l’assessore. Durante la stesura tanti domusnovesi hanno anche riempito un questionario per indicare le barriere architettoniche più indigeste. Le vie del centro caratterizzate dai sampietrini (via e vico Santa Barbara, via Gramsci e Fernando Meloni) hanno dominato la graduatoria. Ma ora uno dei problemi sarà affrontato grazie a 378 mila euro apposti per via Meloni. «Abbiamo appena dato l’incarico ai progettisti e questa settimana discuteremo delle possibili soluzioni per poi bandire il cantiere». Già anni fa una petizione da 1500 firme chiedeva la completa rimozione della pavimentazione in sanpietrini.

