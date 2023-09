Lotta alle baby gang: niente cellulare ai ragazzi coinvolti 

Avvertimento orale del questore anche per i minorenni, stop all'utilizzo del cellulare e carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. La ventilata stretta sulla criminalità giovanile arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri, che si appresta a varare un decreto legge sulla scia dei fatti di Palermo e Caivano. Le misure rivedranno alcuni articoli del codice penale, offrendo anche maggior tutela alle vittime dei reati telematici. Accantonata, al momento, la proposta della ministra Eugenia Roccella sul divieto all'utilizzo dei siti porno da parte dei minori.

«Un quattordicenne che uccide, rapina o spaccia deve pagare come un 50enne», dice Matteo Salvini. Per la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Italia, Ilaria Cucchi, «inasprire le pene per i minori è follia». Sostiene dal Viminale il ministro Piantedosi: «Garantiamo più sicurezza nelle nostre città: è crescente e preoccupante» l'uso di armi da parte di giovanissimi».

Il decreto si apre con i nuovi interventi messi in campo da Palazzo Chigi per Caivano, teatro la scorsa settimana dello stupro di due cugine minorenni. Il Governo mette a punto un piano da trenta milioni di euro, dalle scuole allo sport, affidandolo a un commissari.

Il nodo principale è la lotta alla criminalità minorile. Si estende ai quattordicenni l'avviso orale del questore che, nel caso di condanna anche non definitiva, può vietare l'utilizzo di social, web e cellulari. Poi una stretta sulla diffusione delle armi anche tra i ragazzi in alcuni contesti urbani. Arresto in flagranza per mancato porto d'armi o possesso di armi atte a offendere.

Modifiche sulla rieducazione minorile. Il pm, per i reati con pena massima fino a cinque anni, notifica l'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore “acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda lavori socialmente utili o la collaborazione gratuita con enti no profit o attività a beneficio della comunità, da uno a sei mesi ”.

Stretta sulla dispersione scolastica. Via la multa da trenta euro per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo: un nuovo articolo del codice penale prevede fino a due anni di carcere. La mancata regolare frequenza scolastica, poi, costerà alla famiglia anche il mancato diritto all'Assegno di inclusione.

