Lotta all’amianto, mancano i fondi 

Otto edifici su dieci (case di abitazione, agricole, piccole attività e quant’altro ancora) sono carichi di amianto. «Soprattutto in molti tetti della città e della provincia quel pericoloso materiale è purtroppo presente» precisa Giampaolo Lilliu che quel “materiale” ha conosciuto molto bene da lavoratore in una delle industrie presenti in città e, una volta in pensione, continua a combattere come presidente dall’associazione regionale Ex esposti amianto. La Regione, attraverso la Provincia, continua a dare una grossa mano attraverso la concessione di contributi per eliminare l’amianto dagli edifici dei privati e contribuire così alla bonifica ambientale e sanitaria del territorio.

I danni

L’amianto, dicono i medici, anche a distanza di oltre trent’anni può sviluppare nell’organismo il tumore al polmone, la forma di cancro che provoca più decessi nel mondo. Oppure il tumore alla pleura, meno curabile e altre serie patologie che causano difficoltà nella respirazione e rischiano di condizionare la vita di chi subisce questo tipo di danno.

I fondi

La Provincia tra le somme residue degli anni precedenti e i 430.846mila euro relativi al 2021 per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto può contare su 2.239.405 euro. Una somma importante che però ancora non è sufficiente ad accogliere tutte le 618 domande pervenute all’Ente. Solo 425 istanze esaminate sono state ammesse e finanziate fino all’importo massimo: 15mila euro. «In passato la cifra massima concedibile era di 5mila ed era assolutamente insufficiente per far fronte alle spese per la rimozione e l’eliminazione - sostiene Lilliu- Questo aveva portato molti richiedenti a rinunciare al contributo. I residui che si sono creati più i 430mila euro consentiranno di portare a conclusione quasi tutti i risanamenti. Molto però resta ancora da bonificare sia negli edifici privati che in quelli pubblici». Il settore ambiente e attività produttive della Provincia precisa che 180 istanze delle 618 pervenute sono state ammesse ma non finanziate per insufficienza di fondi «le stesse – prosegue la determinazione del dirigente - potranno essere finanziate successivamente con lo scorrimento della graduatoria attraverso le economie del bando».

