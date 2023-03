Lotta all’amianto, chiesto l’uno per cento dei contributi 

«Il problema non è solo lo smaltimento ma anche, e direi soprattutto, il rifacimento del tetto che non tutti sono in grado di poter affrontare economicamente. Questa è la vera ragione per cui i privati procedono lentamente e a fatica, occorre studiare un sistema che aiuti a superare questa condizione», continua Giampaolo Lilliu.

Quattro edifici su dieci presentano, chi più chi meno, all’interno e/o all’esterno materiali con una componente di amianto, la fibra killer che ha causato morti e invalidi. «Ma forse anche il 70%, poco tempo fa da un nostro sondaggio fatto casa su casa,risultava l’80%. Da allora sono state seguite diverse bonifiche ma il problema in Sardegna e Oristano e provincia in particolare è ancora lontano dalla soluzione definitiva», racconta Giampaolo Lilliu, storico “combattente” nella lotta contro l’amianto e fondatore dell’Associazione ragionale ex esposti amianto Sardegna.

I fondi

La Regione due anni fa aveva assegnato alla Provincia 268mila euro per la concessione di contributi, pari al 60% delle spese sostenute, ai privati cittadini per lo smaltimento dagli immobili dei manufatti contenenti amianto. Di recente la Provincia ne ha liquidato due per un importo complessivo di 2.400 mila euro: appena l’1% del totale.

«Il problema non è solo lo smaltimento ma anche, e direi soprattutto, il rifacimento del tetto che non tutti sono in grado di poter affrontare economicamente. Questa è la vera ragione per cui i privati procedono lentamente e a fatica, occorre studiare un sistema che aiuti a superare questa condizione», continua Giampaolo Lilliu.

Edifici pubblici

Negli edifici pubblici c’è ancora da fare anche se parecchio è stato fatto, in particolare nelle scuole dove in passato si era fatto uso e abuso dei materiali contenenti amianto. «Vogliamo continuare a sensibilizzare i giovani – sottolinea Lilliu - ai temi ambientali legati all’amianto che nonostante i risultati conseguiti a fatica in tutti questi anni sono ancora presenti con il forte carico di paure e pericoli. Dobbiamo evitare gli errori del passato».

Una statua nella rotonda tra gli uffici finanziari e la Questura-Prefettura, oltre a diversi alberi di olivo piantate nelle scuole, ricordano le persone vittime dell’amianto. La Sardegna è tra le prime regioni per quantità di questo materiale e Oristano è la città simbolo della lotta contro l’amianto.

«Stiamo pagando le conseguenze - conclude Giampaolo Lilliu - La fibra killer è dispersa nell’aria, restiamo impegnati perché la Sardegna venga totalmente bonificata». ( a. m. )

