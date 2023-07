Lotta all’amianto,  al via nuovi test 

Prevenire gravi patologie nelle persone che hanno lavorato a contatto con l’amianto. La Asl di Oristano ha fatto da apripista in Sardegna per un progetto innovativo a livello mondiale sottoponendo una cinquantina di persone ad una serie di test per individuare marcatori precoci che potrebbero compromettere la qualità della loro vita . Il progetto “Arrdia” proposto da Roberto Cherchi, direttore della struttura complessa di chirurgia torarica del Brotzu di Cagliari, è partito in provincia grazie alla disponibilità dei vertici della Asl, supportati dall’associazione Ex esposti amianto. I primi risultati dei test si conosceranno entro ottobre.«La prevenzione è fondamentale per i nostri lavoratori, entrati a contatto con questo materiale pericoloso», ha esordito Giampaolo Lilliu, presidente degli E x esposti amianto. «Un progetto sperimentale, che abbiamo subito messo in opera. Il fine ultimo rimane sempre la tutela della salute di tutti i cittadini», ha ribadito il direttore generale della Asl, Angelo Maria Serusi. «I soggetti che hanno lavorato a contatto con l’amianto sono spaventati perché si ritrovano ad affrontare un nemico silenzioso e subdolo - ha spiegato Cherchi – Ad esserne interessati non sono solo gli operai, ma anche i loro familiari». I prelievi sono stati effettuati in alcuni locali del San Martino . «Abbiamo cercato questi marcatori precoci non solo nel sangue, ma anche nel respiro», ha precisato Cherchi. Una sperimentazione che verrà replicata nel centro di ricerca sul cancro più importante dell’India, il Tata Memorial h ospital.

