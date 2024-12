Lotta all’Aids, un fiocco rosso al Bastione 

La partenza da piazza Garibaldi, poi la marcia silenziosa sino al Bastione davanti al quale ha preso forma un grande fiocco rosso simbolo della lotta all’Aids.

Ieri la LILA Walking, la camminata solidale per non dimenticare i morti causati dall’Hiv e sostenere le persone sieropositive. Una manifestazione che arriva a pochi giorni dal quadro tutt’altro che positivo tracciato dalla Lila di Cagliari. In Sardegna lo scorso anno le nuove diagnosi sono state 48, in aumento rispetto al 2022, quando si erano fermate a 31. Di queste, il 60% sono diagnosi tardive, quindi si tratta di persone che hanno contratto il virus anche una decina d’anni fa ma, in assenza di sintomi, non sapevano di averlo. I nuovi casi sono stati registrati principalmente nella fascia di età tra i 30 e i 59 anni, per il 76% si tratta di uomini.

«La terapia preventiva è gratuita ma per accedervi sono necessari dei test di screening che purtroppo sono a pagamento e con obbligo di prescrizione del medico di base – aveva spiegato la presidente di Lila Cagliari Brunella Mocci -. Anche quest’anno abbiamo chiesto diverse volte alla Regione di rendere questi test gratuiti e anonimi senza obbligo di prescrizione. A oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nonostante siano essenziali per prevenire il contagio dopo un rapporto a rischio».

