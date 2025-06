Lotta all’abbandono dei rifiuti, in campo vigili in borghese  

Vestiti con abiti da spiaggi, potrebbero sembrare cittadini comuni ma in realtà saranno agenti della polizia locale. Il Comune potenzia i controlli per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti visto che l’ordinanza, emanata due settimane fa dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, non è bastata. «Ho chiesto al servizio di vigilanza di svolgere attività specifiche anche in borghese - spiega Tedeschi - Ricordo inoltre che l’ordinanza prevede l’uso di dispositivi di videosorveglianza mobili per l’accertamento di eventuali reati. Il provvedimento è stato necessario per tutelare l’ambiente e la maggioranza dei cittadini che differenziano e conferiscono correttamente i rifiuti». Il sindaco ricorda che «l’ordinanza è un punto fermo nella lotta a chi, trovando più facile abbandonare i propri rifiuti piuttosto che differenziarli e conferirli secondo il calendario, preferisce deturpare il territorio, ovviamente a spese della collettività». Infine viene ribadito che «il conferimento dei rifiuti domestici deve rispettare le modalità previste dal servizio di ritiro porta a porta. In nessun caso i rifiuti possono essere conferiti nei cestini stradali o in quelli al servizio dei bagnanti». Dal Comune fanno sapere che a breve, dopo anni di stop, sarà attivo nuovamente l'ecocentro di Putzu Idu. ( s.p. )

