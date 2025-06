Lotta all’abbandono dei rifiuti, in campo i beneficiari del Reis  

In attesa che entrino ufficialmente in servizio gli ispettori ambientali volontari che lo scorso anno avevano fatto il corso per affiancare la Polizia locale e gli addetti della De Vizia, a dare una mano nella bonifica dei rifiuti sono ora i beneficiari del reddito di inclusione sociale (Reis) impiegati in varie attività tra cui anche la custodia dei parchi e del cimitero.

Si riconoscono subito dalla pettorina bianca di “Quartu fatti bella”, armati di buste e di pinze che raccolgono cartacce e rifiuti vari gettati in strada e marciapiedi. Nessuno di loro ha voglia di parlare e raccontarsi con nome e cognome. «È un’occupazione importante non solo perché ci consente di dare una mano a tenere pulita la città ma anche perché ci permette di fare qualcosa anziché stare a casa. La gente getta di tutto in strada», spiegano. La cosa peggiore? «È incredibile quante cicche di sigarette ci siano in giro. Nessuno usa i posacenere dedicati, buttano a terra senza farsi alcun problema».

Sono oltre duecento i disoccupati quartesi al servizio della città. Lavorano dalle 8 alle 16 ore alla settimana, per un massimo di 6 mesi, in cambio di un sostegno economico che è lo stesso erogato a tutti i beneficiari del Reis. Tra le principali iniziative previste ci sono il supporto alla pulizia e la manutenzione del cimitero comunale e la sorveglianza delle aree verdi e dei parchi. Altri volontari opereranno a supporto delle attività delle biblioteche, dando un contributo nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

