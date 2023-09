«Lotta alla speculazione energetica» 

Comitati territoriali, sindaci e cittadini si sono riuniti nella piazza Risorgimento a Villanovafranca e si sono diretti al nuraghe Su Mulinu: in marcia per dire no alla speculazione energetica. Durante l’intero percorso, i clacson dei trattori risuonavano in segno di protesta, mentre cori uniti riempivano l’aria con una sola parola: «Combattere». La manifestazione è stata organizzata dal comitato locale “Soli e bentu no espropri” in collaborazione con il Comune di Villanovafranca.

Fronte compatto

Sul palco, i sindaci di Villanovafranca, Collinas, Siddi, Las Plassas, Ussaramanna, Villanovaforru e Isili si sono alternati con i rappresentanti dei comitati territoriali di Villanovafranca, Sanluri e Villacidro. Anche le organizzazioni agricole Coldiretti, Cia e Cai hanno unito le loro voci per difendere il territorio dall’assalto degli speculatori energetici.

«Oggi dobbiamo proteggerci dalle incursioni degli speculatori energetici. Siamo a favore delle energie verdi, ma vogliamo essere noi i protagonisti di questo cambiamento. Serve una moratoria», ha detto il sindaco di Villanovafranca, Matteo Castangia. Anche Priamo Perra, coltivatore di grano e rappresentante della Cia, è sulla stessa linea: «Desideriamo una transizione ecologica, ma senza che questa danneggi la terra, che è la nostra principale fonte di sostentamento». Critico Pierangelo Porru del comitato “No espropri”: «Il silenzio delle istituzioni regionali e i loro maldestri tentativi di farci credere di affrontare il problema ci infastidiscono. La Regione dovrebbe guidare il cambiamento, invece di sonnecchiare». Laura Caddeo, consigliera regionale di opposizione, si è impegnata affinché il messaggio arrivi in aula: «La quinta commissione incaricata di redigere la legge per la moratoria non è stata convocata. Lunedì andrò dal presidente del Consiglio per ricordargli la sua promessa». Marco Pau del comitato Su Entu Nostru ha sottolineato l’importanza di restare uniti: «Grazie alle nostre osservazioni, la Soprintendenza ha bocciato un progetto. Siamo disponibili ad aiutare i territori con le nostre professionalità». Il sindaco di Collinas, Francesco Sanna, ha sottolineato che le istituzioni devono lavorare affinché ci siano indicazioni chiare: «La soluzione è investire nella comunicazione e progettare in modo che gli obiettivi da raggiungere siano condivisi». Il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis, ha richiamato all’unità: «Dobbiamo essere sempre più uniti, visibili e determinati, ma la classe politica, maggioranza e minoranza, deve esprimere una chiara posizione, cosa che finora nessun partito ha fatto concretamente».

Le comunità

La partecipazione di sindaci provenienti anche da paesi che finora non sono stati minacciati dall’installazione di pale eoliche è stato il segnale del forte senso di appartenenza al territorio. Marco Sideri, da Ussaramanna, ha sottolineato l’importanza di un ampio coinvolgimento: «Dobbiamo definire costi e benefici per la comunità e lo Stato deve farsi garante per il futuro smaltimento delle pale. La strada per l’energia verde è un’altra, con l’auspicio che tanti Comuni mirino, come noi, alle comunità energetiche». Marco Pisanu, sindaco di Siddi, ha concluso: «I miei cittadini hanno scelto la via della comunità energetica perché consapevoli dei benefici che arriveranno nel pieno rispetto del nostro territorio e dei nostri siti storici, simboli di civiltà».

