Lotta alla polio, passeggiata al Poetto 

Domenica, due giorni prima della giornata mondiale della poliomielite, che si celebra il 24 ottobre, i club Rotary, Rotaract e Interact della Città Metropolitana hanno organizzato una passeggiata per la lotta alla polio che si svolgerà al Poetto, con partenza dall’anfiteatro di Marina Piccola fino all’Ospedale Marino e ritorno.

Uomini, donne e bambini coloreranno di blu la spiaggia cagliaritana indossando le maglie celebrative distribuite nelle postazioni di Marina Piccola e quando questa terribile malattia sarà solo un ricordo del passato potranno dire: io c’ero.

La Polio colpisce soprattutto bambini al di sotto di 5 anni di età. Alla fine degli anni ’80 più di 350.000 bambini presentavano paralisi come esito dell’infezione virale da virus della poliomielite. Non esiste a tutt’oggi una terapia contro la Polio, ma è possibile prevenire la malattia con la vaccinazione. Le ultime rilevazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità segnalano 9 casi di paralisi infantile nel Pakistan e Afghanistan. I casi di infezione sono stati ridotti al 99,9% sin dal 1988. Questo straordinario traguardo è stato raggiunto grazie alla campagna di vaccinazione del Rotary International, denominata “End polio now”, che promuove la raccolta fondi globale supportata dalla Fondazione Bill e Melania Gates.

Fino a quando la malattia non verrà eradicata però, ogni bambino è a rischio di infezione ed è pertanto indispensabile mantenere alta la sorveglianza fino al raggiungimento dell’obiettivo che è appunto l’eradicazione, così come avvenuto per il vaiolo. Per questo motivo il 24 ottobre di ogni anno il Rotary celebra il “World Polio Day” al fine di mantenere alto il livello di attenzione che permetterà di raggiungere l’obiettivo.

