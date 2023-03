Lotta alla plastica, una fontanella a scuola 

D’ora in avanti, le borracce dell’acqua si riempiono a scuola. Donata dall’associazione “Plastic free”, una colonnina dell’acqua potabile è stata inaugurata nella scuola secondaria di primo grado di Sanluri. Lo scopo è ridurre sempre più l’uso delle bottigliette di plastica: al posto di queste le borracce, più ecologiche, che d’ora in avanti potranno essere riempite anche a scuola. La stima è di circa quindicimila bottigliette di plastica risparmiate per anno scolastico.

«Un lavoro di squadra iniziato quattro anni fa con i progetti “Rendi bella la tua scuola e Plastic free”, proseguito in forma laboratoriale con il supporto di Alberto Corda per sensibilizzare i ragazzi al rispetto del pianeta, al recupero e riuso della plastica»: così la dirigente scolastica Cinzia Fenu: «Sono stati coinvolti tutti i docenti e tutte le discipline. Arrivare ad avere la colonnina dell'acqua è un sogno che si realizza. Ora, con il supporto del Comune, puntiamo ad averla in tutti i plessi».

Al taglio del nastro erano presenti il referente del progetto Simone Muscas e una rappresentanza degli studenti, il sindaco Alberto Urpi e l’assessora Antonella Pilloni, il presidente regionale di “Plastic free” Thomas Santoro e il rappresentante locale Alberto Corda.

RIPRODUZIONE RISERVATA