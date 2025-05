Lotta alla piaga del randagismo, ripartono i “chip day” gratuiti 

Continuano le iniziative per tutelare il benessere animale e contro la piaga del randagismo. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì con una giornata di chip day con inserimento di microchip gratuito e iscrizione all’anagrafe canina.

L’appuntamento è dalle 9 alle 11 al parco Matteotti dalla parte dell’ingresso nei pressi della chiesa di Sant’Agata. L’iniziativa è organizzata dal Comune con il servizio veterinario dell’Asl, la garante degli animali e il supporto degli operatori del canile Shardana. Saranno presenti anche i volontari. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni si può chiamare al numero 3470324998, dalle 13 alle 14.30. Chi vorrà partecipare dovrà portare con sé un documento di identità e il codice fiscale.Il servizio è riservato ai cittadini residenti in città. Occorrerà avare con sé le bustine igieniche per la raccolta degli escrementi e museruola.

Chi non avesse la possibilità di recarsi al Parco Matteotti per portare il suo cane nella giornata di microchip può incaricare un’altra persona. Quest’ultima dovrà presentare la delega firmata dal proprietario dell’animale e una copia del suo documento. Il microchip è uno strumento essenziale per combattere il randagismo, una piaga che si fa fatica a debellare. Uno dei problemi principali sono le cucciolate casalinghe che vengono poi abbandonate in campagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA