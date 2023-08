Lotta alla peste suina: si riapre il dialogo sul pascolo semibrado  

Dopo il ritiro dell’emendamento 2.6 bis sul semibrado controllato, ieri, a Desulo, i suinicoltori del Gennargentu hanno incontrato l’assessore regionale all’agricoltura, Valeria Satta. Obiettivo: accelerare i tempi di ridiscussione del disegno in commissione, portandolo all’approvazione.

Troppo grandi, a detta degli allevatori, i disagi contenuti negli articoli 4,5,6 della legge del 2018, da superare con le tanto attese modifiche. Senza cui sarebbe possibile adottare delle nuove linee guida, portando alla tanto attesa filiera.

Per la Satta, di ritorno in Barbagia a tre mesi dall’ultimo tavolo, le idee sono chiare: «Qui non per una passerella, ma per lavorare al fianco degli allevatori. Mi batterò fino alla fine per far sì che si arrivi ad una approvazione della misura. Il semibrado va approvato e i produttori messi nelle condizioni di creare nuova economia».

A rappresentare il Comitato dei Suinicoltori del Gennargentu Thomas Littarru, Francesco Mesina e Virgilio Tegas. Esplicite le richieste: «Siamo stufi di essere additati come abusivi. L’approvazione dell’emendamento è essenziale. Siamo pronti a sposare la misura, volendo contribuire allo sviluppo del territorio, certi dell’immenso potenziale del nostro settore. Auspichiamo una soluzione celere».

E a dare manforte al Comitato centinaia di firme raccolte tra Barbagia e Ogliastra. Oltre 60 dalla sola Baunei. E gli esperti presenti, non hanno perso occasione per ribadire che si debba procedere spediti: il Ministero delle Politiche agricole chiede una soluzione in 5 mesi.

«Il passaggio dell’emendamento è essenziale – ha ribadito il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis - ne va della tutela del nostro mondo rurale. Confidiamo nell’assessora Satta e nello sforzo di tutte le forze politiche affinché si arrivi ad una soluzione».

Nel corso della giornata, non sono mancate le visite dell'assessora al torronificio Deiana, dove ha incontrato la decana Peppina, e al Salumificio Pisu. «Attività che fanno grande un’isola con le loro eccellenze – ha ribadito Satta – stiamo lavorando a delle misure che possano tutelarle maggiormente». Fra le istituzioni presenti il deputato Dario Giagoni e il vicesindaco di Villagrande Gianfranco Staffa.