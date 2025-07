Lotta alla dispersione scolastica: un progetto per tre paesi 

L’incontro all’Università di Cagliari e l’incoraggiamento del rettore Francesco Mola e della pro rettrice Elisabetta Gola ai 18 protagonisti dagli 8 agli 11 anni di Domusnovas, Musei e Villamassargia del progetto contro la dispersione scolastica “Three, open space activities for children, families and teachers”. Una degna conclusione del primo anno del progetto triennale curato dall’associazione Scarzella e finanziato con 80 mila euro dalla Fondazione di Sardegna. «Farsi guidare dalle proprie maestre, studiare il più possibile oggi per poter arrivare preparati all’università e, soprattutto, seguire le proprie passioni»: è quel che il rettore ha detto ai ragazzi i quali nell’ottica dell’orientamento precoce e dell’apprendimento formale ed informale, hanno svolto vari laboratori, incontrato docenti universitari, professionisti di vari settori lavorativi nonché di sport e musica. A sostenere le attività una decina tra enti ed associazioni dei tre comuni sulcitani. «Un anno intenso nel quale i ragazzi hanno iniziato seriamente a riflettere sulla loro possibile professione. Tra gli obiettivi c’è anche quello di realizzare una guida dello studente universitario a misura di bambino», dice Maria Giovanna Dessì, coordinatrice del progetto che vede protagonisti Sofia Scioni, Elisa Loddo, Matteo Meloni, Alessandro ed Emanuele Corona, Camilla Bianchini, Asia Pintore, Adele Albani, Vittorio Murtas, Gabriel Piredda, Alessandro Perra, Sebastian Frongia, Filippo Murru, Melissa D’Orso, Edith Pinna, Beatrice Portas, Alice Soletta. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA