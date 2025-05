Lotta alla criminalità, patto Sardegna-Corsica  

Alcune inchieste hanno fatto emergere legami tra gruppi criminali attivi in Sardegna e in Corsica. Così la Guardia di Finanza e le Dogane francesi hanno avviato una serie di collaborazioni sfociate nell’esercitazione “Egida” congiunta svolta a Cagliari dal 5 all’11 maggio. Un programma d’addestramento operativo per rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza di Italia e Francia, con particolare attenzione al Mediterraneo centrale, e dunque a Sardegna e Corsica, snodi sensibili.

È stata predisposta una sala operativa Interagency, a Cagliari, per il coordinamento di mezzi e risorse altamente specializzati. Sono stati utilizzati anche due unità navali e un velivolo francesi, un pattugliatore veloce marittimo, un elicottero e un aereo da pattugliamento marittimo della Guardia di Finanza italiana.

Durante le esercitazioni, svolte attraverso servizi congiunti, sono stati controllati cinque natanti in mare, due in porto, intercettate due imbarcazioni con venti migranti a bordo, monitorati 36 natanti nelle aree operative per verificare coerenza di posizione e navigazione. Impiegati anche la pattuglia cinofila antidroga e il nucleo sommozzatori. Alla fine c’è stata una cerimonia conclusiva alla presenza del vice-direttore delle Dogane Francesi, Jean-François Dutheil, del Comandante regionale della Guardia di Finanza, Claudio Bolognese. (m. v.)

