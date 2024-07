Lotta alla burocrazia o Mediterraneo, le deleghe per Roma 

Bruxelles. Ursula von der Leyen ha vinto ma da qui ai prossimi mesi la attende un lavoro complesso: la composizione della nuova Commissione. Con novità significative, a partire dal commissario all’Industria e alla Competitività. Previsti anche tre portafogli del tutto inediti: Alloggi, Sburocratizzazione e Mediterraneo. Sugli ultimi due Giorgia Meloni ha spesso posto l’accento, anche nell’incontro del gruppo Ecr con von der Leyen. La sensazione a Strasburgo, soprattutto dopo il voto contrario di FdI, è che all’Italia possa toccare proprio una di queste due deleghe. La prima sarà focalizzata su implementazione, semplificazione e relazioni inter-istituzionali e avrà il rango della vice presidenza (non esecutiva). Non è chiaro se anche Pnrr sarà fra le competenze, nel caso faciliterebbe la nomina di Raffaele Fitto, che nel governo italiano lo annovera fra le sue deleghe. Il commissario per il Mediterraneo, invece, opererà a stretto contatto con l’Alto Rappresentante per la Politica Estera. Nel descrivere i suoi compiti von der Leyen sembra aver preso spunto dal Piano Mattei, parlando di partenariati, stabilità economica della regione, energia e migrazione. Per l’Italia, insomma, la partita si fa complessa. Anche perché una vice presidenza esecutiva sembra destinata alla Francia e a Thierry Breton, che potrebbe avere proprio la delega all’Industria e alla Competitività. La Difesa potrebbe andare al lituano Gabrielius Landsbergis, sebbene con Kaja Kallas nel ruolo di Josep Borrell il rischio è di “balticizzare” troppo il settore Esteri-Difesa. La spagnola Teresa Ribera è in pole per la casella dell’Energia, alla quale potrebbe aggiungersi il dossier climatico: potrebbe essere il premio per il sostegno decisivo dei Verdi. Von der Leyen attende entro le prossime settimane le indicazioni dei nomi dai governi. Dovranno essere un uomo e una donna, dato che la presidente sulla perfetta parità di genere non ammette deroghe.

