Lotta al randagismo, tornano i “Chip day” 

Dopo un breve periodo di pausa, tornano le giornate del Chip day per l’applicazione gratuita del microchip e iscrizione all’anagrafe canina.

Il prossimo appuntamento è per il 6 dicembre dalle 9 alle 11 nei locali dell’ex Convento dei cappuccini con accesso dalla parte del parco Matteotti. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 348 7011453, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Il servizio è destinato unicamente ai residenti in città ed è organizzato dal Comune, assessorato Tutela dell’ambiente, dal servizio veterinario dell’Asl, dalla garante degli animali e con il supporto degli operatori del canile Shardana e dei volontari. Occorrerà presentarsi con un documento d’identità e con il codice fiscale. Inoltre si dovranno avare a portata di mano i sacchetti per la raccolta degli escrementi e la museruola da fare indossare ai cani in caso di necessità.

