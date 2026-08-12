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13 agosto 2026 alle 00:27

Lotta al randagismo, proposte e idee per un nuovo piano 

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Il Comune chiama a raccolta enti pubblici, associazioni e organizzazioni di volontariato per mettere su un piano anti randagismo in città. Per ora ci sono gli indirizzi della Giunta al fine di predisporre un avviso pubblico per presentare le manifestazioni di interesse. La missione, viene sottolineato nella delibera, è “incentivare la realizzazione di proposte che provvedano alla prevenzione del randagismo, attraverso campagne di sterilizzazione e monitoraggio di cani di proprietà e pastorali e gatti di proprietà e provenienti da colonie feline non riconosciute, oltre alla gestione emergenziale relativa a gatti abbandonati e feriti, stalli per gatti e cani in conseguenza ad emergenze e sterilizzazioni”. Nel documento vengono riportati anche i singoli obiettivi: in primis ridurre il numero di cani e gatti abbandonati che vagano per la città, ma anche “migliorare la salute generale degli animali domestici attraverso la prevenzione di malattie e condizioni legate a gravidanze non pianificate; prevenire il randagismo attraverso campagne di sterilizzazione di cani e gatti; gestire le emergenze conseguenti a situazioni di abbandono o ferimento di animali, in particolare gatti”. I progetti dovranno avere una durata massima triennale, da realizzare in base alle risorse disponibili nel bilancio comunale. ( f.l. )

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