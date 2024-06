Lotta al randagismo, pronti 180mila euro per le associazioni 

Lotta al randagismo, risorse e opportunità per le associazioni animaliste. Se ne è parlato durante un incontro convocato a Palazzo Campus Colonna dall’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda per illustrare il bando della Asl. Il direttore della struttura semplice dipartimentale anagrafe canina e randagismo, Giuseppe Sedda, ha spiegato i criteri di assegnazione dei fondi destinati agli enti del terzo settore per il controllo demografico della popolazione canina padronale. Lo stanziamento regionale è di 100mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 80mila euro del Comune. «Con la Asl stiamo mettendo in campo numerose iniziative per il benessere animale e per combattere il randagismo», ha detto l’assessora Maria Bonaria Zedda. Possono partecipare al bando organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e le coop sociali che per statuto svolgono attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Le domande si possono presentare tramite mail all’indirizzo dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it entro martedì salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

