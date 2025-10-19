Lotta al randagismo: due iniziative del Comune 

Prosegue a San Gavino la campagna contro il randagismo portata avanti dal Comune. La Giunta ha disposto un finanziamento di mille euro sotto forma di contributo ai cittadini per incentivare le sterilizzazioni di cani a rischio di riproduzione incontrollata. Domande entro le 12 del 27 ottobre all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune protocollo.@comune.sangavinomonreale.su.it, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure recandosi direttamente presso l’ufficio protocollo in via Trento 2 durante l’orario di apertura.

Inoltre, il Comune promuove l’adozione dei 21 randagi ospiti nel canile convenzionato con un contributo economico.

Il regolamento è stato fortemente voluto dall’assessore comunale Fabio Orrù e da tutta la commissione consiliare Statuto e regolamenti: «Il Consiglio comunale ha compiuto un passo importante sotto il profilo sia etico che amministrativo. La scelta di sostenere economicamente le famiglie che decidono di adottare un cane ospite del canile convenzionato va nella direzione di favorire le adozioni, ridurre i costi a carico dell’ente e soprattutto garantire una vita dignitosa agli animali».

