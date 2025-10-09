VaiOnline
Parco Matteotti.
10 ottobre 2025 alle 00:25

Lotta al randagismo, cani in fila per il “chip day” 

Ottantacinque nuovi cani iscritti all’anagrafe canina. Il chip day organizzato ieri al parco Matteotti ha fatto registrare il pienone e richiamato l’attenzione anche di non quartesi arrivati poter usufruire del servizio gratuito messo a disposizione dal Comune in collaborazione con i veterinari della Asl. Presente anche la garante degli animali Donatella Perseo, staff del sindaco, insieme ai volontari del canile Shardana convenzionato col Comune.

Il microchip - ricordano gli organizzatori - è fondamentale in caso di smarrimento per risalire al proprietario ed è strumento essenziale per combattere il randagismo. «I numeri fatti registrare dal microchip day di ieri confermano la bontà dell’iniziativa che l’amministrazione promuove ormai da diverso tempo per tutelare il benessere animale, oltre che per garantire un più puntuale controllo del territorio, anche a vantaggio della cittadinanza», dice il vicesindaco Tore Sanna. «La microchippatura e l’iscrizione all’anagrafe canina si inseriscono in un progetto più ampio che promuove e facilita le sterilizzazioni e che quest’anno prevede pure la concessione di un incentivo alle famiglie, anche mononucleari, intenzionate ad adottare un amico a quattro zampe». Nel frattempo proseguono altre due iniziative simili: la campagna di sterilizzazioni di cani e gatti, portata avanti dall’associazione Effetto Palla e finanziata dal Comune, insieme al progetto “Adotta un cane dal canile” per promuovere le adozioni fra associazioni e cittadini.

