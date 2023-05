Lotta al randagismo, adozioni e microchippatura dei cani 

Chi non ha ancora messo il microchip al proprio cane ma è intenzionato a farlo presto ne avrà l’opportunità.

Il 7 giugno, infatti, il comando di polizia locale (Ufficio benessere animale) e l’assessorato comunale all’Ambiente, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl di Cagliari e l’associazione animalista Leidaa Sardegna, hanno programmato una giornata per l’inserimento gratuito del microchip. Gli interessati dovranno recarsi presso lo stabile comunale delle guardie zoofile del Nogra in via Cesare Cabras 7, dalle ore 9 alle ore 12. Il microchip non solo è obbligatorio ma anche utile al cane perché lo tutela da smarrimenti, furti e abbandoni e serve al proprietario dell’animale per dimostrare che è suo. Sarà necessario presentare il documento d'identità e il codice fiscale.

Leidaa Sardegna e il Comune di recente hanno anche deciso di collaborare alla stesura di un nuovo Regolamento sul benessere animale. La collaborazione prevede vari interventi, uno fra tutti le giornate di microchippatura. A quella del 7 giugno infatti ne seguiranno tante altre.

Intanto il Comune sta anche promuovendo le adozioni presso il canile convenzionato Shardana, tramite incentivi.

