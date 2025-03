Lotta al giacinto d’acqua, 300mila euro 

Pronti per intervenire in caso di emergenza, se dovesse mettere ancora una volta radici il giglio d’acqua, pianta esotica infestante che per anni ha rappresentato un grosso problema a Riola Sardo. Ma intanto si lavora per monitorare la situazione e verificare eventuali situazioni critiche. Per questo la Regione ha messo a disposizione della Provincia 300mila euro.

Il controllo

In questo momento non ci sono situazioni che destano preoccupazione «ma teniamo alta la guardia» spiega Battista Ghisu, commissario straordinario della Provincia. «Lo facciamo attraverso il monitoraggio, anche in vista della stagione più calda. Negli ultimi anni, d’estate, in giacinto d’acqua cresce nel canale di San Giovanni, che poi arriva nello stagno di Santa Giusta. E questo può creare problemi anche alle condizioni dell’acqua e, di conseguenza, ai pesci. A Riola, invece, da anni ormai la pianta non ha evidentemente più trovato condizioni favorevoli per il suo sviluppo».

La convenzione

Il “Progetto di eradicazione pluriennale del Giacinto d’acqua nei siti dell’Oristanese” è stato definito fra Regione e Provincia che interverrà con una serie di attività di gestione delle specie aliene invasive. Era stato il Consorzio di bonifica a occuparsi degli interventi pratici. Esattamente lo scorso maggio il Consorzio di bonifica firmò un accordo di collaborazione tecnico-scientifica per l’eradicazione della pianta, anche attraverso la collaborazione con l’università di Sassari per la predisposizione di un piano d’azione. Nel Piano di gestione nazionale del giacinto d’acqua stilato nel 2022, la Sardegna viene indicata come una delle due regioni, con il Lazio, in cui la specie è invasiva.

L’emergenza

L’ultima situazione si registrò proprio nel canale San Giovanni la scorsa estate, quando un immenso tappeto verde ricoprì ancora una volta il canale di San Giovanni, nella zona industriale. Le sue foglie raccolte in rosette ricoprono quasi interamente il corso d’acqua, spingendosi pericolosamente verso l’imboccatura dello stagno di Santa Giusta. La sua presenza allo stato spontaneo venne registrata per la prima volta nel 2010, quando infestò per circa otto chilometri il Rio Mare ’e Foghe, nel territorio di Riola Sardo. Ci sono voluti anni, numerosi interventi di rimozione meccanica e fior di risorse per riuscire a debellarlo. Poi, sei anni fa, il giacinto d’acqua comparve nel canale di San Giovanni. E da allora rappresenta un’emergenza che impegna costantemente il settore Ambiente della Provincia; già alla fine del 2023 fu al vaglio degli uffici lo studio di possibili azioni di eradicazione della pianta. Nel momento in cui si sviluppa non c’è tempo da perdere, perché la pianta infestante corre veloce e si diffonde rapidamente: un processo pericoloso perché in questo modo sottrae ossigeno prezioso alle altre specie.

RIPRODUZIONE RISERVATA