Lotta al degrado, fondi extra 

Tre milioni e mezzo di euro per rimettere mano agli spazi urbani cittadini. Su quali interventi, però, la partita è ancora aperta: la Regione ha stanziato le risorse, ora servono le indicazioni operative. A Oristano le risorse si aggiungono ai 10 milioni già assegnati nell’ambito del Programma regionale Sardegna Fesr 2021/ ’27 e che rafforzano il pacchetto destinato alla rigenerazione delle aree urbane.

L’obiettivo

Come spiegato dall’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Meloni, l’obiettivo è migliorare la qualità della vita nelle città attraverso investimenti mirati e una maggiore capacità amministrativa nella fase di progettazione e attuazione. L’impianto è chiaro: modernizzazione dei servizi, innovazione sociale e rafforzamento del tessuto economico locale. Quello che ancora manca è il passaggio decisivo: capire quali opere potranno essere effettivamente finanziate. Un nodo che sarà sciolto solo con l’arrivo della circolare esplicativa regionale. È su questo punto che si concentra l’attenzione dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, che guarda al finanziamento con ottimismo.

L’assessore

«Abbiamo appreso dello stanziamento - spiega l’esponente della Giunta Sanna - Ora attendiamo di conoscere i dettagli della misura, poi si ragionerà sugli interventi da realizzare». Nel frattempo si ragiona su supposizioni e desiderata, mettendo in fila le priorità. L’orizzonte indicato dall’Esecutivo guarda soprattutto al centro storico. «Con quelle risorse potremmo renderlo un bijou, mettere mano ad alcune situazioni che si trascinano da tempo», osserva Licheri. Un auspicio che trova facile riscontro nella realtà.

Le priorità

Basta osservare con attenzione il salotto cittadino per rendersi conto delle criticità: sampietrini ballerini, strade che non vedono un briciolo di asfalto da anni, edifici abbandonati e ruderi che gridano giustizia. Angoli imbarazzanti, difficili da conciliare con l’immagine di una città che ambisce a valorizzare la propria storia e il proprio patrimonio. Resta da capire se i fondi regionali potranno essere utilizzati anche per intervenire su alcune ferite aperte della città.

Tra queste spiccano il rudere di fronte a Santa Chiara, che l’amministrazione vorrebbe acquisire per trasformarlo in una piazzetta, e l’area compresa tra le mura giudicali di via Sant’Antonio, già oggetto di un intervento regionale e potenziale snodo di una più ampia riqualificazione urbana. Solo con la definizione delle regole attuative sarà possibile chiarire ambiti, tempi e modalità di utilizzo delle risorse.

A quel punto il Comune potrà tradurre la disponibilità finanziaria in progetti coerenti con le strategie territoriali già approvate e con gli obiettivi fissati dal Documento unico di programmazione.

