Lotta al cyberbullismo, calciatori in campo  

Archiviata con grande soddisfazione la recente giornata dei "calzini spaiati", la società AC Ales academy con la condivisione dei ragazzi, ha deciso di dare un ulteriore segnale di carattere sociale contro il bullismo e il cyberbullismo. «Fenomeni collegati- evidenzia il responsabile Damiano Cadoni- poiché parliamo sempre di sopruso della diversità». Ecco allora la bella iniziativa che oltre alla squadra locale ha visto protagonisti i primi calci della Francesco Bellu Terralba e del Lunamatrona. Tutti i calciatori sono scesi in campo con il simbolo del braccialetto con nodo blu ben visibile. «Quotidianamente- aggiunge Cadoni - cerchiamo di far capire quanto siano importanti certi temi, aprendo anche diversi canali di collaborazione con le scuole e con i centri per migranti considerato che a volte questi ragazzi sono presi di mira dai loro coetanei. Abbiamo aperto anche una collaborazione con il centro di Sini. Inizialmente sono venuti alcuni ragazzi per fare sport con noi». Ad Ales sono convinti che si dovrebbe trattare più spesso certi argomenti e promuovere altre giornate dedicate. Damiano Cadoni ne è convinto. «E' sempre importante parlarne- sottolinea- anche perché spesso ci si riempie la bocca e poi non si muove un dito. Avendo a che fare con ragazzi che a volte non conoscono nemmeno la gravità e le conseguenze di certi comportamenti, cerchiamo di essere sempre attenti facendo attenzione alle situazioni che spesso, purtroppo, nascono anche fuori dallo sport e vengono portate dentro il rettangolo di gioco. Abbiamo vietato o comunque stiamo regolarizzando l'uso del cellulare durante le nostre attività». ( s. c. )

