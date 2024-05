Lotta al cancro, la regata delle donne 

Iniziano sulla terraferma, le storie delle donne che hanno incontrato il cancro. E poi finiscono per perdersi in mare; a bordo di una barca a vela, accarezzate da una leggera e calda brezza da sud-est che sembra quasi imporsi d'esser delicata. «Se quando arriva l’onda sei rigida, ti becca. Lo stesso accade nella vita di tutti i giorni». Anche quando capita che faccia lo sgambetto e ti metta davanti a una diagnosi tra le più dure. «È un po’ una metafora, per far capire quanto sia fondamentale lo stato d’animo per superare anche la malattia», dice Antonella, psicologa arrivata da Roma. Ma ne sono convinte tutte. Così sorridono e scherzano, strette nelle maglie bianche con il logo della onlus "Salute Donna”, promotrice della veleggiata solidale insieme agli Armatori vela d’altura Sardegna (Avas).

Vento e solidarietà

Un’edizione record, questa che per il quinto anno ha sfilato davanti a un Poetto decisamente affollato, ed è andata anche oltre, riuscendo a radunare un super equipaggio composto da circa 500 persone - per lo più donne - distribuite in 81 barche messe a disposizione dagli armatori di tutta l’Isola spinti - più che dal vento - dallo scopo solidale.

Uno dei tanti, perché da quando si sono ritrovate in mare per la prima volta, le componenti di “Salute Donna” sono riuscite ad acquistare una poltrona e l’ecografo portatile, il secondo anno spirometro e dermatoscopio, oltre all’avvio del progetto supporto nutrizionale, poi il progetto Venus e il dermopigmentore. Nel 2023 hanno portato avanti il progetto supporto nutrizionale e donato le poltrone relax per i pazienti dell’Oncologico, ora, con i soldi ricavati, doteranno l’Isola dei visori “vr”: già utilizzati in alcune strutture del nord Italia e all’estero, e capaci di portare importanti benefici sui pazienti oncologici grazie alla realtà virtuale immersiva che durante i cicli di chemio aiuta quantomeno l’anima. E poi si proseguirà con il programma supporto nutrizionale.

Prevenzione

Sembra una giornata leggera, con un super gruppo di amiche e amici - ex pazienti, armatori, medici, volontari - che hanno deciso di uscire in mare in una domenica di metà maggio che sa di estate ma che non fa dimenticare quanto sia fondamentale la prevenzione. «Una diagnosi precoce offre maggiori probabilità di cura», sottolinea Francesca Bruder, oncologa e componente della Onlus. «Purtroppo la Sardegna si colloca negli ultimi posti a livello nazionale per percentuale di screening eseguiti».

Così, nel loro piccolo, hanno provato a risollevare un pochino la media, mettendo per due giorni a disposizione della cittadinanza le attrezzature acquistate nelle precedenti edizioni e allestendo il “Villaggio della salute” a Su Siccu. «Siamo riuscite a eseguire 170 esami. È un ottimo risultato, ma è necessario fare molto di più, bisogna sensibilizzare tutti non solo sull'importanza della prevenzione ma anche di un corretto stile di vita», osserva la responsabile Rita Grazietti, e l'oncologa annuisce. È ciò che cercano di fare da quando hanno fatto nascere la sede sarda di Salute Donna, con progetti e iniziative sicuramente meno spettacolari della Sail for Women, ma comunque preziosi.

La premiazione

Rientrati sulla terraferma il ritrovo è sempre all'Aquila, per le premiazioni delle 18,30. Ma il tempo diventa un piccolissimo e trascurabile dettaglio a conclusione di una giornata che ha fatto vincere tutti. Ex pazienti, medici, volontari, armatori, tutti riuniti in nome della solidarietà.

RIPRODUZIONE RISERVATA