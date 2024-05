Lotta al cancro, domani tappa del tour in bici delle donne 

Faranno tappa domani a Lanusei le donne del progetto Pink Flamingos. Una gara di solidarietà tutta al femminile, con un obiettivo nobile: toccare tutte le oncologie dell’Isola e sensibilizzare sulla lotta contro il cancro. Partite da Cagliari in bici, il traguardo sarà l’ospedale Nostra Signora della Mercede. Oltre a promuovere uno stile di vita sano all’aria aperta, il tour mira a essere un esempio per le donne che combattono contro il cancro, incoraggiandole a vivere in modo nuovo. È attiva una raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante, che aiuta a contrastare la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Donazioni in Municipio e all’ospedale. (fe. me.)

