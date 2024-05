Lotta al bullismo, ok ai campi inclusivi 

Comune e scuole cittadine fanno rete contro bullismo e cyberbullismo. Un coordinamento per contrastare i due fenomeni, progetto nato durante la pandemia e che ora si vuole potenziare in vista del nuovo anno scolastico.

In campo ci sono, oltre all’amministrazione comunale, gli istituti scolastici e la cooperativa Cemea in qualità di partner. Fra le prime proposte c’è quella di organizzare dei veri e propri campi scuola per favorire l’integrazione degli studenti prima del via alle lezioni. «Uno dei pilastri fondamentali del progetto è mettere al centro gli studenti, proponendo metodi di apprendimento e coinvolgimento alternativi rispetto alla classica lezione frontale», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «I giovani non hanno bisogno di seminari o convegni teorici, ma di essere coinvolti attivamente in prima persona per comprendere il problema, riflettere su di esso e lavorare sui propri comportamenti, eventualmente anche in contesti diversi da quello scolastico». E conclude: «Il lavoro di squadra portato avanti con il coordinamento sul bullismo, conferma che questo approccio si sta rivelando efficace: è una grande soddisfazione, questo significa che stiamo percorrendo la strada giusta».

