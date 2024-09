Lotta ai tumori, tante donazioni per il camper della prevenzione 

Ha fatto tappa anche in città, la raccolta di fondi per l’acquisto di un camper per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è del Rotary quartese, che ha organizzato nei giorni scorsi una serata a Casa Olla con il concerto della vincitrice di “The Voice”, Diana Puddu, e che ha permesso di raccogliere duemila euro e di far arrivare la raccolta, avviata a inizio anno, a trecentomila euro.

Ne mancano solo cinquantamila per poter acquistare il mezzo, che sarà dotato di un sistema mammografico digitale 3D di ultima generazione che, grazie all’attività volontaria dei medici e degli operatori sanitari, permetterà l’acquisizione di immagini nitide, capaci di evidenziare anche le anomalie d’organo e le microcalcificazioni sospette.

«Il fine più importante del progetto», spiega il presidente del Rotary Quartu, Marco Serri, « è garantire un monitoraggio tempestivo della salute delle donne e al tempo stesso abbattere le barriere geografiche e sociali che spesso limitano l'accesso alle cure, promuovendo l'importanza della prevenzione nella salute pubblica».

Il camper per la prevenzione è un progetto promosso dal gruppo “Abbracciamo un sogno” e ha già ricevuto nei mesi scorsi contributi dai club Rotary dell’area vasta, in particolare dal Rotary Cagliari, e dai Rotaract club dell’area metropolitana, unitamente al patrocinio del Distretto 2080. Numerosi poi sono stati gli imprenditori non soltanto locali e molte persone che hanno voluto dare il proprio sostegno all’iniziativa.

