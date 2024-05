Lotta ai tumori, raccolti 15mila euro 

Missione compiuta: l’acquisto di un ambulatorio senologico mobile, attrezzato di mammografo di ultima generazione, sarà possibile. Dieci giorni fa il centro storico ha accolto la terza edizione dell’evento "Certe luci non puoi spegnerle", ideato nel 2019 in memoria di Giacomo Meli, il giovane mancato prematuramente a 29 anni. La raccolta fondi avvenuta durante il concerto ha raggiunto 15mila euro: verranno donati per la lotta contro i tumori, secondo gli obiettivi fissati dall’associazione, e per l’acquisto del macchinario attraverso il quale si potrà garantire un’attività di screening preventivo anche dove che non si dispone di una sede mammografica e senologica. «Siamo orgogliosi dell’importante risultato raggiunto – ha affermato il presidente dell’associazione Roberto Matta - Grazie all’impegno di artisti, sponsor e tantissimi volontari in tre anni siamo riusciti a donare alla ricerca più di 30mila euro. Intendiamo impegnarci affinché la scienza possa fare ulteriori passi avanti anche grazie al nostro evento». ( s. p. )

