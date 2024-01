Lotta ai tumori al seno, donati oltre 15mila euro  

È stato consegnato ieri nel Megastore di Sestu, l’assegno di 15.100 euro frutto della raccolta di fondi a favore dell’iniziativa “Un camper per la prevenzione”, effettuata dal 4 al 24 dicembre scorsi nei 12 punti vendita a marchio Trony dislocati in tutta la Sardegna.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato solidale “Sardegna in rosa” a supporto dell’associazione “Abbracciamo un sogno”, che si occupa della prevenzione del tumore al seno. I punti vendita Trony hanno risposto ad un essenziale impegno morale offrendo la propria solidarietà.

Il progetto ha un grande obiettivo: l'acquisto di un camper volto alla tutela della salute delle donne in Sardegna. Più che camper, si potrebbe definire meglio come un ambulatorio mobile equipaggiato con apparecchiature di ultimissima generazione per l’effettuazione di mammografie ed ecografie, che consentirà a tutte le donne, anche coloro che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri, di poter effettuare gli esami di screening in maniera semplice e gratuita, ottenendo un referto immediato.

«Un obiettivo ambizioso che coinvolge numerosi partner sardi non poteva lasciarci indifferenti», spiegano dall’azienda. «Per questo, abbiamo dato la possibilità ai clienti di donare a 1 euro o più nei nostri 12 punti vendita della Sardegna, diventando veri e propri punti di raccolta per chiunque volesse donare, a prescindere dall'acquisto. Siamo onorati di questo risultato», aggiungono. «C’è stata una grandissima risposta da parte della clientela che ha accolto con grande disponibilità la nostra iniziativa, e per questo ci teniamo a ringraziare chiunque abbia dato il proprio contributo. Non mancheremo di partecipare anche in futuro ad iniziative come questa».

