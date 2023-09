Lotta ai topi,  interventi in programma  

In via Brigata Sassari chi deve prendere il pullman è costretto ad aspettare in mezzo ai topi che scorrazzano di qua e di là. Le segnalazioni si susseguono da mesi. Già in passato era stato effettuato un intervento di derattizzazione ma evidentemente il problema non è stato risolto. Così adesso si corre di nuovo ai ripari.

I tecnici della Pro service incaricati dalla Città Metropolitana saranno di nuovo in azione lunedì tra le 8,30 e le 10,30 per posizionare le esche. Il successivo controllo per verificare l’esito del trattamento sarà effettuato il 2 ottobre.

Si spera che questa volta si riesca a debellare i topi. E non c’è solo via Brigata Sassari: altre derattizzazioni sono previste nei prossimi giorni in via Albinoni angolo via Boito, e via Cagliari, negli incroci con via Sardegna, via Messina e via Livorno. E inoltre nelle vie Leonardo da Vinci, Catalani e nell’area all’inizio di via Antas.

