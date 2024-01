Lotta ai ratti, parco chiuso per un’ora 

Anche nel parco comunale Marcis in via Fiume a Sestu scatta la derattizzazione, dopo interventi simili già svolti nelle scuole. Continua dunque la lotta ai topi, dopo numerose segnalazioni ricevute sulla presenza nelle aree pubbliche dei roditori. Le operazioni si svolgeranno domani dalle 8.30 alle 9.30.

A occuparsi della disinfestazione sarà la ditta Pro Service. Cancello chiuso durante le operazioni e vietato avvicinarsi, ma il Comune aggiunge alcune raccomandazioni: dopo l’intervento non toccare né danneggiare le esche velenose e non introdurre cani o altri animali domestici lasciati liberi, oltre a non abbandonare qualsiasi rifiuto lungo la zona degli interventi. Viene inoltre ricordato che i titolari di esercizi pubblici come chioschi o bar devono effettuare interventi per prevenire la presenza di ratti. Lunedì 22 gennaio, verrà effettuato un altro controllo. (g. l. p.)

