Lotta ai cinghiali, ecco le regole nell’ordinanza del sindaco 

Chi alloggerà a San Giovanni di Sinis e a Funtana Meiga dovrà alzarsi presto tutte le mattine. Una delle regole previste dall'ordinanza del sindaco di Cabras Andrea Abis, per tentare di fermare l’invasione dei cinghiali nelle borgate marine, è esporre i rifiuti fuori dal proprio alloggio solo dalle 7 alle 8,30. Questo per evitare che la notte i cinghiali rovescino i contenitori causando poi lo spargimento dei rifiuti. L’ordinanza prevede anche l’assoluto divieto di fornire cibo ai cinghiali, il posizionamento di telecamere di videosorveglianza per il monitoraggio della presenza dei cinghiali e di gabbie di contenimento, utili poi per procedere con l'abbattimento.E chissà se grazie a questo regole per la prima volta messe nero su bianco i due litorali saranno presi meno d'assalto da questi animali selvatici, che da anni stanno creando problemi. Scavano anche fossi enormi a ridosso delle strade e danneggiano gli ingressi delle case.

La situazione è stata presa in carico dal Comune in coordinamento con Prefettura, Provincia, Forestas, Asl e Ispra. Giulia Uras, presidente dell’associazione Tzur dei residenti di San Giovanni di Sinis, è scettica: «Vediamo se rispetteranno le regole. Forse bisognava trovare un’altra soluzione, come appendere i rifiuti al muro come faccio da sempre. Molti vacanzieri non hanno i bidoni e spesso nemmeno il calendario della raccolta. San Giovanni è in uno stato di abbandono, tra fogne assenti e strade con fossi enormi. Ben venga la strada che è stata realizzata per Tharros, ma ci vuole attenzione anche per il resto». ( s. p. )

