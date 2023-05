Lotta ai bivacchi: due sanzioni 

Un 27enne marocchino e un 46enne pakistano: sono le prime due “vittime” del nuovo regolamento di Polizia e Sicurezza urbana approvato lo scorso febbraio dal Consiglio comunale. I due uomini sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia Locale mentre bivaccavano: il primo lo faceva in piazza De Gasperi, inserita tra le zone “rosse” e per questo è stato emesso l’ordine di allontanamento, con segnalazione al questore e il divieto di ritornare in quell’area. Se dovesse violare la prescrizione potrà scattare il Daspo urbano. L’altra sanzione in via Pirastu: in questo caso il 46enne del Pakistan è stato fatto andare via.

Il servizio

Le verifiche sono state effettuate dalle pattuglie della Municipale che ieri hanno avviato l’attività di sicurezza e di contrasto al degrado urbano. Servizi previsti dal nuovo regolamento e che continueranno anche nei prossimi giorni. In particolare nelle zone “rosse” quelle ritenute maggiormente a rischio: aree del centro utilizzate per bivacchi ma anche trasformate in dormitori. Come in piazza De Gasperi, dove ci sono gli uffici comunali: capita che alcuni angoli vengano usati per trascorre la notte da persone senza fissa dimora. In questi casi, come avvenuto per il 27enne marocchino, scatta anche l’ordine di allontanamento: provvedimento amministrativo che se non rispettato può sfociare in un Daspo urbano emesso dal questore.

Le polemiche

Il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana ha provocato un ampio dibattito con molte polemiche. Il giorno dell’approvazione in Aula, la minoranza si è presentata con dei cartelli di protesta mentre il sindaco Paolo Truzzu ha illustrato tutte le novità. «Un documento pasticciato, che punisce le persone più deboli», hanno ribadito i consiglieri di opposizione. Il regolamento prevede che chi dorme in strada e chi chiede l’elemosina possa essere multata e cacciata dalla Polizia Locale. Proprio come avvenuto ieri. Il documento ha sostituito quello vecchio del 1931: alla fine era stato approvato con i voti della sola maggioranza e il no di tutti i consiglieri di centrosinistra.