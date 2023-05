Lotta agli incivili: 400 sanzioni 

In 22 giorni 403 sanzioni per i trasgressori delle norme sul conferimento dei rifiuti. A Sassari è guerra contro gli incivili, o “animali” come li appella il sindaco Nanni Campus, ieri nella conferenza stampa a Palazzo Ducale dedicata al report sui risultati dell’inasprimento dei controlli. «Che portano un elemento di novità straordinario - dichiara il comandante della polizia locale Gianni Serra - l’installazione di 66 fototrappole, dispositivi alimentati da pannelli solari che monitorano 24 ore su 24 il territorio». Nella sala ne campeggia un esemplare insieme all’altra new entry elettronica, una microtelecamera di solito attivata nell’agro per accertare i reati ambientali. Da questi due strumenti sono stati estratti i 4528 video analizzati tra città, periferia e campagna che nell’8,9 per cento dei casi hanno riscontrato degli illeciti. Il cui campionario proiettato ieri in alcuni frame immortalati dall’occhio elettronico fanno inorridire in particolare il primo cittadino.

Le violazioni

«Non mi capacito che ci siano persone - accusa - che lasciano ad esempio la lavatrice per strada quando esistono due ecocentri il cui servizio è gratis». Ma le violazioni si estendono oltre il “classico” abbandono degli ingombranti e includono il conferimento dei rifiuti in città da parte di chi vive in altri paesi, l’uso di sacchi neri che celano il contenuto della spazzatura o, il più frequente, il mancato rispetto delle regole del porta a porta, tutte infrazioni punite con multe che vanno dai 50 ai 500 euro. Vi è poi la massa di pattume depositata al di fuori e a distanza di qualsiasi cassonetto. «La gente non sa cosa succede di notte - riferisce l’assessore all’Ambiente Antonello Sassu - raccogliamo quintali di rifiuti abbandonati». Come i dieci sgomberati in quattro ore domenica scorsa da via Sant’Apollinare ricoperta di mobili e materassi sparsi, che impedivano pure il traffico veicolare. È di 4894 euro la multa per i responsabili, a cui verranno aggiunti i 1100 euro per il costo dell’intervento di pulizia, 4 gli illeciti commessi tra cui occupazione abusiva del suolo pubblico.

L’impatto

«Questi comportamenti – continua Campus - impattano sulla Tari che pagano tutti i cittadini e sulla percentuale di raccolta differenziata a livello regionale». Oltre a impegnare il settore Ambiente nel compilare verbali: «Ne abbiamo fatti 377 - sottolinea la dirigente Marge Cannas - per 121 mila e 600 euro di multe più 91 ordinanze di ingiunzioni di pagamento. In 4 mesi abbiamo raccolto 24 mila euro».