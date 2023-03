Lotta agli incendi, vascone a Montevecchio 

Il territorio di Arbus presto avrà una nuova vasca di accumulo idrico antincendio, intervento che il Comune ha pianificato per migliorare il servizio nella zona di Montevecchio. «È il risultato – dice l’assessore alla Protezione civile Simone Murtas – della preziosa collaborazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che ha proposto il nuovo vascone da posizionare nel sito minerario di Montevecchio, nel punto servito dalla sorgente perenne in località Genna Sebis, in un terreno di proprietà di un nostro concittadino, Enzo Sanna, che si è reso disponibile a cedere la fetta di terra. Lo ringrazio pubblicamente a nome della comunità».

La zona mineraria, grazie alla presenze di vecchie dighe, è da sempre strategica per l’approvvigionamento idrico dei mezzi aerei e terrestri impegnati nella lotta agli incendi boschivi. La nuova riserva andrà ad aggiungersi a quelle esistenti, quella della pineta all’ingresso del centro abitato, posizionata lo scorso anno, a quella in località Muradregu e di Rio Martini. «La realizzazione del progetto – conclude Murtas – aumenterà la sicurezza in caso di roghi, favorendo la continuità e la tempestività degli interventi da parte di tutte le forze impegnate nello spegnimento». ( s. r. )

