Lotta agli incendi, più uomini in campo ma servono mezzi  

L’allarme rosso sul fronte dei roghi è scattato. Domenica parte la campagna antincendio 2025 e ieri mattina il direttore dell’Ispettorato forestale di Oristano, Michele Chessa, ha chiamato a raccolta sindaci e volontari per un vertice operativo. «Gli incendi si spengono a dicembre con le buone pratiche» ha esordito Chessa ricordando che «ormai il territorio è una polveriera» e serve una strategia di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. Nell’Oristanese si è pronti a partire ma ancora nella base di Fenosu mancano i mezzi aerei: un elicottero leggero e il Superpuma. Nel territorio saranno dislocate 12 postazioni, 10 stazioni forestali e la base navale. Inoltre il Corpo forestale è stato potenziato con l’ingresso di nuovi agenti. È stata evidenziata l’importanza di agire su topografia, condizioni meteo e quantità di materiale combustibile presente nel territorio. «È fondamentale intervenire in anticipo con mezzi adeguati, conoscenza del territorio e un investimento mirato delle risorse – ha detto Chessa- altrimenti sarà una guerra persa». Indispensabile rafforzare la gestione delle aree agroforestali, aggiornare il catasto incendi e intensificare l’educazione ambientale per ridurre gli incendi colposi soprattutto quelli legati alle attività agricole a settembre e ottobre.

