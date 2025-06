Lotta agli incendi, ma senza l’elicottero 

Niente elicottero per il servizio anticendio. La base operativa che fino allo scorso anno si trovava a Marganai e che dal 15 giugno è stata trasferita accanto all’ex Ostello della Gioventù — ora riconvertito in sede del Corpo Forestale — risulta, al momento, priva di copertura aerea per la campagna antincendi 2025. Il bando regionale per la sede di Iglesias è andato deserto e la mancanza del servizio è al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Simone Saiu.

La minoranza

«Un ritardo che si è verificato anche lo scorso anno – dice Saiu –. Chiedo pertanto al Comune di sollecitare gli enti preposti. Inoltre, dovrebbe sollecitare la Regione a indire nuovamente un bando, anche se ormai è troppo tardi e sarebbe stato necessario farlo per tempo. È una situazione drammatica: in un solo mese abbiamo già registrato diversi incendi, come quelli di Domusnovas e di San Giovanni Suergiu, che avrebbero avuto bisogno di un elicottero in zona. Invece è stato necessario farlo arrivare da Pula e da Villasalto». Negli anni scorsi il servizio era garantito dall’elicottero operativo nella base di Marganai. Il Comune sta seguendo la vicenda, ma per il momento la situazione sembra bloccata. «Non bisogna perdere tempo», aggiunge Simone Saiu.

Bando deserto

«La gara è andata deserta perché le ditte non hanno presentato domanda – afferma Alberto Plaisant, consigliere di maggioranza –. Questa è la realtà oggettiva. Quanto alle ragioni di tale disinteresse, possono essere molteplici, anche di carattere nazionale. In ogni caso, la giunta regionale ha approvato già da gennaio il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi, anticipando l’avvio della campagna antincendi a maggio, anziché a giugno come negli anni precedenti. La Regione ha cercato di attivarsi nei tempi corretti». Secondo le procedure previste in questi casi, la gestione potrebbe passare dal centro di committenza al Corpo Forestale, che a sua volta potrebbe riavviare la gara, ipoteticamente in forma di procedura negoziata. Tuttavia, nulla è ancora certo, e dagli uffici del Corpo Forestale, al momento, non sono giunte risposte ufficiali. «Siamo amareggiati per l’ennesimo bando deserto riguardante la nostra base – ha commentato il vicesindaco Francesco Melis –. Ogni anno, il Comune di Iglesias si ritrova nell’impossibilità di intervenire ulteriormente dopo le gare regionali. Sarà nostra cura contattare il Corpo Forestale e sollecitare, quanto prima, un nuovo bando e soluzioni concrete».

